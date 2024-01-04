اقتصادي يكشف بدائل البنوك بعد انتهاء شهادة ذات الفائدة الـ 25% سنويا والـ22.5% شهريا

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إنة من المؤكد اننا امام اكثر من 500 مليون جنيه سيتم عودتهم لاصحابهم وسيكون لهم القرار وهو امر شخصي لهم، ولكن لدينا محددين الاول عزم البنوك اصدار شهادات بنسب عائد مرتفع تغري هؤلاء الاشخاص التى سوف تعود اليهم الاموال وانهم يجددون الودائع مرة اخرى، واتوقع ان يكون بديل محترم وجيد ويعتبر افضل الحلول لهم.

وأضاف جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي أحمد مصطفي، ببرنامج "باب العاصمة" المذاع عبر قناة ten، أن المحدد الثانى او المسار الثانى أن البنوك تنتظر فترة تتراوح ما بين 15 يوم الى 20 يوم، لمعرفة كيفية سحب الاموال من قبل المواطنين بشكل كلي للاموال او جزء منها والدخول فى شهادات ذات فائدة متوسطة ولكن لو سحب المواطنين الاموال بشكل مكثف اتوقع طرح البنوك لشهادات ذات فائدة مرتفعة خلال الايام القادمة.

وتابع:" في حالة ان هناك اشخاص يحصلون على اموالهم كاملة وبشريحة كبيرة اتوقع اتجاههم الى الاستثمار في الذهب، أو الاستثمار في العقارات رغم انة استثمار طويل الاجل ولكنة رابح جدا، وسوف تختلف الميول حسب الشخصية، أو الذهاب الى الاستثمار فى الدولار خاصة من يحرص على الاستثمار فى اموالة فى وقت قصير سنة او اقل ".

وأشار جاب الله، اننى لا اتصور ان هذه الشرائح من المواطنين بأنها تستطيع اخراج أموالها من أجل الاستثمار طويل الاجل، وبالتالي كل البدائل التى تترتب على خروج هذه الاموال ليست افضل البدائل سواء من يقوم بشراء الذهب أو الدولار أو السلع المعمرة حتى، مما يشكل ارتفاع فى الطلب ويسبب مشكلة تؤدى لارتفاع الاسعار، معربا عن امنياتة ان تقدم البنوك بدائل سريعة لا تقل فائدتها عن 25% من هذه البدائل ويتم تجهيزها، لان هذه ستكون افضل البدائل حتى عبور 2024، ويكون هناك تطورات جديدة فى عام 2025 المقبل.

