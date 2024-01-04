«مصيلحي » يحفز لاعبي الاتحاد السكندري.. ويطالبهم بكأس رابطة الأندية

حرص محمد مصيلحي،رئيس نادي الاتحاد السكندري،على التواجد داخل مقر النادي بفرع سموحة،واجتمع مع فريق الكرة وجهازهم الفني، منذ قليل،لتحفيزهم قبل موقعة فيوتشر في الجولة الافتتاحية لمسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وطالب رئيس نادي الاتحاد السكندري،لاعبيه،المنافسة على لقب كأس رابطة الأندية المحترفة. كما وعدهم بصرف مكافآت تحفيزية خلال مباريات البطولة،والتأهل للدور النهائي بكأس رابطة الأندية المحترفة.

كما هنئ الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري،بقيادة طارق العشري،على المركز الثالث بجدول الترتيب الدوري الممتاز،والتواجد ضمن فرق المربع الذهبي.

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري،سيحل ضيفًا على نظيره فيوتشر،الإثنين المقبل،على ملعب استاد القاهرة،ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر منافسات مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

و أسفرت قرعة منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة عن وقوع الاتحاد السكندري ضمن فرق المجموعة الثانية بالبطولة.

وجاءت فرق المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة والتي تضم:

فيوتشر

الاتحاد السكندري

سموحة

بلدية المحلة