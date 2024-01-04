زي النهاردة.. ميلاد نوبار باشا أول رئيس وزراء لمصر في العصر الحديث

في مثل هذا اليوم الموافق 4 يناير سنة 1825، ولد نوبار باشا، أول رئيس وزراء لمصر في العصر الحديث في عهد محمد علي باشاـ ولد في سميرنا، تركيا.

تولى نوبار باشا منصب رئيس وزراء مصر، وكان أول من تولى هذا المنصب في العصر الحديث في عهد محمد علي باشا. شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات:

1. من 28 أغسطس 1878 إلى 23 فبراير 1879.

2. من 10 يناير 1884 إلى 9 يونيو 1888.

3. من 15 أبريل 1894 إلى 12 نوفمبر 1895.

ومن أهم إنجازاته ما يلي:

- إنشاء خط سكة حديد الإسكندرية – السويس.

- الحصول على مراسيم إمبراطورية من العثمانيين أعوام 1866 و1867 و1873 عدلت نظام الميراث بحيث فضل أبناء محمد علي الأكبر.

- توقيع عقد مع الفرنسي فرديناند ديليسبس عام 1863 لبناء قناة السويس.

- التفاوض على تشكيل المحاكم المختلطة مما أدى إلى إنشائها عام 1876.

- تشكيل لجنة الشؤون الجنائية في المناطق الساحلية والشمالية تهدف إلى التحقيق مع العصابات المسلحة التي تهدف إلى سرقة الأموال أو الإخلال بالسلامة العامة.

- في أوائل عام 1888 سعى إلى تنظيم أقسام الشرطة وإعادة توزيعها تحت مديري المحافظات، مع إلغاء مقره المركزي في القاهرة.

وتكريمًا لإسهاماته وإرثه في تاريخ مصر وتطورها:

- أحد شوارع وسط القاهرة يحمل اسمه

-المدينة التي سميت باسمه تقع ضمن محافظة البحيرة وتسمى النبارية الجديدة.

وتوفي نوبار باشا عام 1899م.