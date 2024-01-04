تعرف علي مزايا شهادة الـ 27 % من بنكي الأهلي ومصر

أعلنا بنكي الأهلي ومصر عن طرح شهادة إدخار جديدة لأجل سنة، بفائدة ثابتة تصرف شهريا تصل إلى 23.5% وفائدة 27% تصرف في نهاية المدة بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه لشراء الشهادة.

ويتيح البنكان شراء الشهادات بداية من غدًا الجمعة.

وتعرض «البوابة نيوز» في هذا التقرير تفاصيل ومزايا الشهادة الجديدة من بنكي الأهلي ومصر.

مزايا وتفاصيل شهادة الـ 27 % و23.5% من بنكي الأهلي ومصر

1- تصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب

2- يتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء

3- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة واصدار بطاقات ائتمانية بضمانها

4- امكانية استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة.

كيفية شراء شهادة الـ 27 % و23.5% من بنكا الأهلي ومصر

يمكن شراء الشهادات ابتداءا من يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكي للبنكان، كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ابتداءا من 8 يناير 2024.