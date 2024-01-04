روسيا: 650 جنديا أوكرانيًا بين قتيل وجريح خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل وإصابة حوالي 650 من العسكريين الأوكرانيين خلال الـ 24 ساعة الماضية في مناطق مختلفة ضمن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأفاد البيان الصادر اليوم أن نحو 30 عسكريًا أوكرانيًا قتلوا على محور خيرسون، وحوالي 40 عسكريًا آخرين قُتلوا على محور زابوريجيا.

وأفاد البيان بسقوط نحو 120 عسكريًا من الجيش الأوكراني على محور كراسني - ليمان بين قتيل وجريح، وأن خسائر قوات كييف بلغت تجاوزت الـ 100 عسكري على محور كوبيانسك، ونحو 170 عسكريًا أوكرانيًا على محور جنوب دونيتسك، بالإضافة إلى أكثر من 190 عسكريًا أوكرانيًا على محور دونيتسك.

وأشار البيان إلى اعتراض 3 صواريخ لراجمات "هيمارس" الأمريكية، كما تم تدمير 37 طائرة مسيرة أوكرانية عبر الدفاعات الروسية في مناطق مختلفة