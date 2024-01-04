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الخميس 04 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيوتشر يستعد بقوة لمواجهة الاتحاد السكندري في كأس الرابطة

من تدريب فيوتشر اليوم
من تدريب فيوتشر اليوم الخميس
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خاض فريق فيوتشر، اليوم الخميس، تدريباته وذلك استعدادا لمواجهة فريق الاتحاد السكندري، في بطولة كأس الرابطة يوم 8 يناير الجاري .

وشهد مران اليوم خوض اللاعبين تدريبات بدنية قوية داخل الجيم، ثم خاض الفريق تدريبات وتقسيمة فنية قوية .

ويقع فيوتشر في المجموعة الأولي ببطولة كأس الرابطة، وذلك مع أندية، الاتحاد السكندري، بلدية المحلة، وسموحة السكندري .

ويلعب فيوتشر مباراته الأولي مع الاتحاد السكندري يوم 8 يناير بالقاهرة، ثم يواجه سموحة السكندري يوم 16 ينايربالإسكندرية في المباراة الثانية، ثم يلتقي مع فريق بلدية المحلة في القاهرة يوم 24 يناير .

يذكر أن فيوتشر توج بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة من قبل في نسخة 2022 وذلك على حساب فريق غزل المحلة في المباراة النهائية.

فيوتشر الاتحاد السكندري كأس الرابطة أيمن مصطفى