ads
الخميس 04 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. راموس على رأس تشكيل إشبيلية أمام أتلتيك بلباو

راموس لاعب إشبيلية
راموس لاعب إشبيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن كيكي سانشيز فلوريس، المدير الفني لفريق إشبيلية، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أتلتيك بلباو، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق إشبيلية، اليوم الخميس، نظيره أتلتيك بلباو على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، حيث ينطلق اللقاء في الثامنة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد المدافع المخضرم سيرجيو راموس، في التشكيل الأساسي للفريق الأندلسي، على أن يقود الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس هجوم اللوس روخي بلانكوس.

ويحتل إشبيلية، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، بينما يأتي أتلتيك بلباو في المركز الخامس وفي رصيده 35 نقطة.

تشكيل إشبيلية لمواجهة أتلتيك بلباو

حراسة المرمى: دميتروفيتش 

خط الدفاع: لويك بادي - سيرجيو راموس - سالاس 

خط الوسط: خوانلو - سوو - سوسو - جوديل - بيدروسا 

وفي الهجوم: لوكاس أوكامبوس - رافا مير.

إشبيلية أتلتيك بلباو الدوري الإسباني تشكيل إشبيلية راموس