الدوري الإسباني.. راموس على رأس تشكيل إشبيلية أمام أتلتيك بلباو

أعلن كيكي سانشيز فلوريس، المدير الفني لفريق إشبيلية، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أتلتيك بلباو، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق إشبيلية، اليوم الخميس، نظيره أتلتيك بلباو على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، حيث ينطلق اللقاء في الثامنة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد المدافع المخضرم سيرجيو راموس، في التشكيل الأساسي للفريق الأندلسي، على أن يقود الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس هجوم اللوس روخي بلانكوس.

ويحتل إشبيلية، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، بينما يأتي أتلتيك بلباو في المركز الخامس وفي رصيده 35 نقطة.

تشكيل إشبيلية لمواجهة أتلتيك بلباو

حراسة المرمى: دميتروفيتش

خط الدفاع: لويك بادي - سيرجيو راموس - سالاس

خط الوسط: خوانلو - سوو - سوسو - جوديل - بيدروسا

وفي الهجوم: لوكاس أوكامبوس - رافا مير.