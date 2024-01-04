زي النهاردة.. وفاة "دولت أبيض" أشهر من قدمت دور الأم والحماة القاسية

في مثل هذا اليوم الرابع من يناير عام 1978م، توفيت الفنانة الكبيرة دولت أبيض التي تعد من أبرز الممثلات التي قدمت أدوار الأم والحماة القاسية.

دولت أبيض هي أول امرأة تصعد على المسرح، واكتسبت شهرة كبيرة بعد إسلامها مع زوجها وابنتها. حفظت القرآن الكريم وترجمت 100 ألف نسخة منه إلى الفرنسية. وتم إرسال هذه النسخ إلى السفارة المصرية في فرنسا لتوزيعها هناك دون أي تعويض كعمل خيري تخليدا لذكرى زوجها الراحل الفنان الكبير جورج أبوعاد. وكانت تذرف الدموع عند سماعها تلاوة القرآن للشيخ محمد رفعت، وتبرعت بكل مجوهراتها لدعم الجيش المصري إلى جانب أم كلثوم.

اسمها الحقيقي دولت حبيب بدر قصبجي ولدت في 29 يناير 1896 في أسيوط جنوب مصر. كانت والدتها من أصل روسي وكان والدها يعمل مترجمًا في وزارة الحربية في السودان. درست في مدرسة الراهبات بالخرطوم وتزوجت من جورج أبيض عام 1923 وأخذت اسمه.

اكتشفها الفنان عزيز عيد عام 1917 خلال إحدى عروضه. عرض عليها دورًا في فرقته، وقدمت أول أداء لها في مسرحية جورج فيدو "الكونتيسة" ثم "ليلة الزفاف" حيث لعبت دور العروس.

ونجحت في تجربتها الأولى على المسرح ثم انضمت إلى فرقة نجيب الريحاني قبل أن تنتقل إلى فرقة زوجها الفنان جورج أبيض عام 1918.

كان دورها الأول مع فرقة زوجها هو جوكاستا في مسرحية أوديب ريكس. ومنذ ذلك الحين تخصصت في أدوار الملكات والشخصيات العظيمة. سافرت إلى سوريا مع فرقة أمين عطا الله عام 1920، ثم انضمت إلى فرقة منيرة المهدية.

وفي عام 1921، ظهرت شهرزاد في الأوبريت مع فرقة سعيد درويش، ثم انضمت إلى فرقة الريحاني. وفي عام 1923 انضمت مع زوجها إلى فرقة يوسف وهبي.

وفي عام 1935 انضمت إلى فرقة المسرح القومي المصري عند تأسيسها براتب 35 جنيها. تقاعدت عام 1944 ولعبت أدوارًا رئيسية في مسرحيات مثل الملك لير، وشمشون، ودليلة.

ومن أهم أفلامها: زينب، أبناء الوطن، الوردة البيضاء، دكتور، قلب امرأة، مصنع الزوجة، ابن الوطن، أسرار الدنيا، السلام، لقد كان الموسيقار دائمًا في قلبي، المنتقم الذي يدور في ذهني هو إلى الأبد في قلبي، فيلم الأب إلى الأب من القلب إلى القلب، ليلة القدر، الفقراء أخطاء الوالدين الغضب مني حبابي، الشيخ حسن حب عظيم المراهقون شؤون الحب الكريم إمبراطورية الحقيقة العارية والميمات.

الجوائز التى حصدتها: (جائزة التمثيل الثانية 1925، الجائزة الأولى في فئة الكوميديا 1925، وسام الدولة للفنون في يوم العلم 1960 ).. وفي مثل هذا اليوم توفيت دولت أبيض عند عمر 81 عامًا.