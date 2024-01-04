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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عميد الطب البيطري ببني سويف: زراعة الذرة في الخارج أوفر لهذه الأسباب

الدكتور مجدي القاضي،
الدكتور مجدي القاضي، أستاذ أمراض الدواجن
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قال الدكتور مجدي القاضي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، إن هناك دول مثل السودان والبرازيل والولايات المتحدة تحتوي على مساحات شائعة من الأراضي الخصبة، ولذلك زراعة الذرة والأعلاف في هذه الدول تكون رخيصة  للغاية.

وتابع "القاضي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن مصر توسعت في زراعة الذرة ومكونات الأعلاف خلال الفترة الأخيرة، ولكن ما زالت هناك فجوة كبيرة ما بين حجم الاستهلاك وحجم الإنتاج.

وأضاف أن مصر تربي الدواجن بصورة مكثفة، وليس بالطرق التقليدية القديمة، مشيرًا إلى أن التربية المكثفة تعني تربية 25 طائر في المتر المربع في العنابر المغلقة.

 
 

زراعة الذرة والأعلاف التربية المكثفة مكونات الأعلاف