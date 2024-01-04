عميد "طب بيطري بني سويف": سببان لزيادة نفوق الدواجن

قال الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، إن الكثافة المرتفعة للأمونيا وضغط العدوى داخل عنابر الدواجن، وعدم وجود الأمان الحيوي يزيد من نفوق الدواجن بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن الأمراض الفيروسية ليس لها علاج، ولذلك من الضروري إعطاء الدواجن اللقاحات اللازمة حتى لا تصاب بالفيروسات.

وتابع "القاضي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن بعض الطيور تأخذ 15 يومًا حتى تكون المناعة بعد الحصول على الأمصال، ولذلك يجب تطبيق الإجراءات الوقائية للحفاظ على حياة الدواجن، مشيرًا إلى أن هناك بعض اللقاحات تعطي للدواجن في عمر يومي لكي ترفع المناعة بعد 21 يومًا.

وأضاف أن كتكوت التسمين الأبيض يعد المنتج النهائي لسلالات التسمين، مشيرًا إلى أن تربية هذا الكتكوت من أجل الحصول على البيض ليس اقتصاديًا، خاصة وأن الشركات الخاصة بالكتاكيت تقوم بإعداد هذه السلالات بصورة معينة لكي تكون خاصة بالتسمين، وليس للبيض فقط.

