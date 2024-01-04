رئيس مياه الفيوم يتابع تدريب إعداد المدربين بمشروع "صحتهم مستقبلهم"

تابع المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، الدورة التدريبية الخاصة بإعداد مدربين tot بمشروع صحتهم مستقبلهم الممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف المقام داخل نقابة المعلمين وبحضور ممثلين عن الشركه ومديرية التربية والتعليم بالفيوم على مدار ثلاثة أيام.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبدالجليل، رئيس الشركة، أن هناك تعاون مثمر وبناء بين الشركه ومنظمه اليونيسف منذ عدة سنوات وتبنيها قضايا المياه والحفاظ على كل قطرة مياه من الاهدار خلال الفئات الأكثر تأثيرا فى المجتمع وشريحه كبرى لا يستهان بها إلا وهى الاطفال داخل ١٥٠ مدرسة ابتدائية بـ 6 إدارات تعليمية مختلفة، تضم أكثر من ١٦٠ ألف تلميذ وتلميذة بالمرحلة الابتدائية.

واضاف، أن التدريب الخاص بإعداد المدربين يتناول المحاور الرئيسية للمشروع الـ 6 وهى (الحفاظ على مياه الشرب، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والنظافة العامة، والتغذية الصحية السليمة، والنظافة الشخصية، والتغيرات المناخية) بهدف خلق كوادر تدريبية تساهم بشكل فعال فى تدريب نحو ٣٠٠ مشرف نشاط داخل المدارس بالادارات التعليمية المستهدفة، كما يتناول التدريب أيضا طرق التواصل الفعال وفن الاتصال الجماهيرى وطرق وأساليب حل المشكلات وكيفية إدارة الوقت.

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