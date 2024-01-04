الاتحاد السكندري يبدأ خطة الاستعداد لمباراة فيوتشر في افتتاح كأس الرابطة

انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،في تدريباته الجماعية ،على ملعب النادي بمقر فرع سموحة ،مساء اليوم الخميس، في إطار الاستعدادات للقاء فيوتشر المرتقب في افتتاح كأس رابطة الأندية المحترفة.

كان الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة عقب لقاء الداخلية ، الذي انتهى بفوز الأخضر بهدف نظيف دون رد في الجولة رقم ١١ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

ويستعد الفريق لأولى مباريات كأس رابطة المحترفين أمام فيوتشر في المباراة المقرر لها الإثنين المقبل على استاد القاهرة .

من جانبه ، يسعى طارق العشري، خلال الفترة الحالية لتجهيز جميع اللاعبين ومنح الفرصه للمشاركة خلال كأس الرابطة للوقوف على المستوى الفني لجميع اللاعبين وتجهيز المصابين قبل العوده من جديد لمباريات الدورى.

و أسفرت منافسات قرعة مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة ،عن قوع الاتحاد السكندري ضمن فرق المجموعة الثانية بالبطولة.

وتضم المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة الفرق الآتية :

فيوتشر

الاتحاد السكندري

سموحة

بلدية المحلة.