تفوق على محمد صلاح.. واتارا إندو يتوج بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

تفوق الياباني واتارا إندو، لاعب خط وسط فريق ليفربول الإنجليزي، على زميله النجم المصري محمد صلاح، وتوج بجائزة أفضل لاعب في النادي خلال شهر ديسمبر الماضي.

ويقدم إندو مستويات رائعة مع ليفربول في الفترة الماضية، أسهمت في خطف صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من أرسنال وأستون فيلا ومانشستر سيتي خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وحصل إندو على جائزة لاعب الشهر في الريدز للمرة الأولى، بعدما نال إشادات الجميع مؤخرًا، وبالتالي ظفر بأعلى نسبة تصويت من مشجعي النادي عبر موقع ليفربول.

وتفوق لاعب خط الوسط الياباني على زملاءه بالفريق، محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد، في صراع الفوز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر ديسمبر 2023.

وقال إندو للموقع الرسمي للنادي عقب تتويجه بالجائزة: «أنا سعيد جدًا باختياري كأفضل لاعب في الشهر».

ويبلغ واتارا إندو من العمر 30 عامًا، وانضم إلى ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من شتوتجارت الألماني مقابل 16 مليون يورو.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أستون فيلا الوصيف حتى الآن.