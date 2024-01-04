الزمالك يوضح موقفه من التعاقد مع مدرب أجنبي

تحدث مصدر بنادي الزمالك، عن موقف النادي من التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد خلفا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذى رحل لسوء النتائج.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" اليوم الخميس: حتي الآن لم نحسم التعاقد مع مدرب أجنبي، ولدينا العديد من السير الذاتية التي ندرسها قبل التعاقد معها وأبرزها الألماني فرانكو فودا.

وتابع المصدر: الأيام المقبلة ستشهد حسم ملف التعاقد مع مدرب أجنبي جديد وإعلان تفاصيل التعاقد معه.

يذكر أن الزمالك يقوده حاليا المدرب معتمد جمال بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر خلال أيام.

كان الزمالك قد ضمن التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية ويتصدر مجموعته حاليا برصيد 10 نقاط.