استعدادًا لكأس أمم آسيا 2023.. منتخب السعودية يهزم لبنان

تغلب منتخب السعودية، اليوم الخميس، على نظيره لبنان بهدف للا شئ، خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب نادي الوكرة، ضمن المرحلة الأخيرة من استعدادات الأخضر لخوض منافسات بطولة كأس أمم آسيا 2023.

وتقام بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، بمشاركة 24 منتخبًا، خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024.

ولعب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، المباراة بتشكيلين مختلفين كلا منهما شارك في شوط كامل.

وسجل فراس البريكان، لاعب فريق أهلي جدة، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 48، ليحافظ منتخب السعودية على تقدمه على منتخب لبنان حتى نهاية المباراة.

ويشارك المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا 2023، ضمن المجموعة السادسة، رفقة منتخبات، تايلاند، عمان، وقرغيستان.

وبدأ منتخب السعودية مباراته ضد لبنان، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: فواز الصقور - عون السولي - حسن كادش - حسان تمبكتي

خط الوسط: محمد كنو - عبد الإله المالكي - عباس الحسن

وفي الهجوم: ناصر الدوسري - صالح الشهري - عبدالرحمن غريب.