الأهلي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ"العامرى فاروق" ويتشاور مع أسرته للعلاج بالخارج

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تفاصيل الحالة الصحية لنائب رئيس مجلس الإدارة العامرى فاروق الذي يعاني من أزمة صحية منذ فترة طويلة.

وقال الأهلي في بيان له اليوم الخميس، إن العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، سيخضع خلال الساعات القليلة المقبلة لفحص شامل بمعرفة كونسولتو طبي من كبار الأطباء المختصين لبحث إمكانية سفره خارج البلاد وعرض القرار النهائي على الخبراء الأجانب بأحد المستشفيات بأوروبا للتأكيد على إتمام عملية السفر لاستكمال العلاج.

وأكد الأهلي: يعمل مجلس الأهلي وأسرة العامري فاروق أن لا يتعرض نائب رئيس النادي لأي انتكاسة صحية وجاء ذلك خلال التواصل والتشاور المستمر بين مجلس إدار النادي وأسرة العامري فاروق للعمل على توفير أحسن العلاج وكامل الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات الكبرى خارج البلاد حتى يتجاوز هذه المحنة الصحية.

يذكر أن العامري فاروق تعرض لأزمة صحية في شهر نوفمبر الماضي ودخل المستشفي وخضع لأكثر من عمليه جراحية وتدهورت حالته الصحية، ودخل في حالة غيبوبة تامة، ويتواجد تحت الملاحظة لخطورة الأمر.