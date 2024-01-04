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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية الأمريكية: واشنطن وباريس تدعوان إلى تجنب التصعيد في لبنان وإيران

واشنطن
واشنطن
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن واشنطن وباريس تدعوان إلى تجنب التصعيد في لبنان وإيران، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن هناك مسيرة شعبية حاشدة لتشييع جثمان صالح العاروري في لبنان.

وأكد “سنجاب” أن هناك استعدادات كثيفة من أجل تشييع جثمان القيادي في حركة حماس صالح العاروري واثنين ممن كانوا معه في عملية الاغتيال التي تعرض لها في منطقة الضاحية الجنوبية مساء أمس الأول.

وأضاف في حديثه، أن الترتيبات الأولية تقول إنه سيتم أداء صلاة الجنازة على جثامين العاروري ورفاقه في مسجد الإمام علي في بيروت بعد صلاة عصر اليوم، وستخرج مسيرة شعبية من مسجد الإمام علي إلى المقابر في مخيم شاتيلا في العاصمة اللبنانية بيروت، مشيرا إلى أن هذه المسافة ليست قصيرة وهناك دعوات لحشد كبير بهذه الجنازة وهي تعبير على الرفض والاحتجاج على العدوان الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت.

الاغتيال اشنطن العاصمة اللبنانية