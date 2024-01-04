القاهرة الإخبارية: مصر تقيم معسكر إغاثة على مساحة 100 فدان في خان يونس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن مصر تقيم معسكر إغاثة على مساحة 100 فدان في خان يونس.

وأكدت أن معسكر الإغاثة المصري في خان يونس يشمل إقامة 1050 خيمة بإعاشة كاملة.

وفي وقت سابق قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن هناك مسيرة شعبية حاشدة لتشييع جثمان صالح العاروري في لبنان.

وأكد، أن هناك استعدادات كثيفة من أجل تشييع جثمان القيادي في حركة حماس صالح العاروري واثنين ممن كانوا معه في عملية الاغتيال التي تعرض لها في منطقة الضاحية الجنوبية مساء أمس الأول.

وأضاف في حديثه، أن الترتيبات الأولية تقول إنه سيتم أداء صلاة الجنازة على جثامين العاروري ورفاقه في مسجد الإمام علي في بيروت بعد صلاة عصر اليوم، وستخرج مسيرة شعبية من مسجد الإمام علي إلى المقابر في مخيم شاتيلا في العاصمة اللبنانية بيروت، مشيرا إلى أن هذه المسافة ليست قصيرة وهناك دعوات لحشد كبير بهذه الجنازة وهي تعبير على الرفض والاحتجاج على العدوان الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت.

