وزير الرياضة يتابع استعدادات المنتخبات الوطنية قبل المشاركة فى أولمبياد باريس 2024.. صور

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، جولة تفقدية في صالات تدريب المنتخبات المصرية الوطنية في المركز الأولمبي بالمعادي.
وحضر وزير الشباب والرياضة خلال الجولة تدريبات جميع المنتخبات الوطنية، برفقة المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، ورؤساء اتحادات كرة القدم والجمباز والسلة والقوس والسهم والرماية والخماسي الحديث والطائرة والسلاح والتايكوندو والريشة الطائرة والتجديف وبعض رؤساء الاتحادات الرياضية.
جاء ذلك فى ضوء متابعة الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية لكافة الاستعدادات النهائية الخاصة بالمنتخبات الرياضية المصرية، وتقديم الدعم والمساندة لكافة اللاعبين قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.