خلال 24 ساعة.. ضبط 270 قضية مخدرات وتنفيذ 57968 حكما قضائيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (270) قضية مخدرات، و(57) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (57968) حكم قضائى متنوع.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (270) قضية مواد مخدرة بإجمالى (294) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (105,770 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (34,900 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (14,745 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (16,650 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 2,960 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,050 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 605 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (500 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (475 جرام).

(3356) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (57 قطعة سلاح نارى بحوزة 57 متهم) .. على النحو التالى:

بندقية آلية .

(5) بنادق خرطوش .

(2) طبنجة .

(49) فرد محلى .

(108) طلقة مختلفة الأعيرة .

(5) خزينة متنوعة.

(231) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (57968) حكم قضائى متنوع ، على النحو التالى:

(141) حكم جناية.

(18431) حكم حبس جزئى.

(3209) حكم حبس مستأنف.

(28399) حكم غرامة.

(7788) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (4) متهمين إرتكبوا (6) وقائع متنوعة .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (22) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (9) متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (210) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (28541) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (45) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.



يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .