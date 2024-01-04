الصحفيين: قرعة وحدات مشروع "جنة القاهرة الجديدة" الأربعاء 10 يناير

دعت نقابة الصحفيين، منذ قليل، الأعضاء المتقدمين لحجز وحدات مشروع "جنة القاهرة الجديدة" لحضور القرعة العلنية، الساعة الثانية ظهر الأربعاء الموافق 10 يناير الجارى بالطابق الرابع فى النقابة.

و يقوم الأعضاء الفائزون بالحصول على خطابات التخصيص من مجمع الخدمات للذهاب إلى بنك التعمير والإسكان (فرع الرحاب) بدءًا من السبت (13 يناير) على أن يكون آخر موعد لتسليم الخطاب فى البنك وسداد (20% مقدم الحجز + 1% رسوم إدارية + 0.5% مجلس أمناء) الخميس (18 يناير) مع ضرورة إخطار النقابة بصورة السداد حتى لا يُصعد الاحتياطى تلقائيًا.