وكيل تعليم جنوب سيناء يفتتح معرض نتائج العام الميلادي الجديد

افتتح محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس، معرض نتائج العام الميلادي الجديد 2024 مدرسة النصر للتعليم الأساسى التابعة لإدارة طور سيناء .

استهل وكيل الوزارة الزيارة بقص شريط معرض نتائج العام الميلادي الجديد المقام بمدرسة النصر للتعليم الاساسى، وتفقد المعرض حيث تضمنت المعروضات أشغال فنية ومجسمات خشبية على ماكينة الليزر ورسومات بمشاركة المكتبات والاقتصاد المنزلي والتربية الفنية والمجال الصناعي كما قام الطلاب بعرض نبذة عن أعمالهم .

كما أجرى وكيل الوزارة نقاشا مع الطلاب ، مشيدا بالمستوى الذي وصلوا إليه لتنفيذ تلك الأعمال، معربا عن بالغ سعادته بعرض الطلاب واستيعابهم للخامات المستخدمة في المعرض .

وأشاد وكيل الوزارة بالمعروضات وجودة الأعمال الفنية لأنشطة المكتبات والتربية الفنية الاقتصاد المنزلي والمجال الصناعى ، ووجه التحية لكل المدارس المشاركة بالمعرض .

شهد الافتتاح سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية، وغادة حسن موجه عام الاقتصاد المنزلي، وأحمد غيث مدير إدارة طور سيناء، ولبنة نائل موجه عام المكتبات وعلى سمير البغدادي مدير المدرسة.

جاء المعرض في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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