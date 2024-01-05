بعد مرور عام.. هل يفي «ريشي سوناك» بوعوده الخمسة للناخبين؟

قبل عام، قدم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خمسة تعهدات قال إنها مقياس مباشر للنجاح، حيث تعهد حينها بخفض التضخم إلى النصف، وتنمية الاقتصاد، وخفض الدين الوطني، وخفض فترات انتظار هيئة الخدمات الصحية الوطنية و”إيقاف القوارب”.

وخلال السطور التالية نرصد التقدم الذي حققه سوناك أول سياسي من أصل آسيوي يقود بريطانيا بعد فوزه بالتزكية بزعامة حزب المحافظين الحاكم.

خفض التضخم للنصف بنهاية 2023

عندما ألقى سوناك خطابه، كان من المتوقع بالفعل أن يحقق هذا الهدف، ولكن في فترات مختلفة من العام، وبدا الأمر وكأنه يسير على ما يرام، لكن بحلول أكتوبر، ظل التضخم عند مستوى 6.7%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف الوقود. لكنها انخفضت منذ ذلك الحين إلى 3.9%. لذا فقد تم تحقيق الهدف، باستثناء ارتفاع غير متوقع عندما يتم نشر أرقام عام 2023 الأخيرة خلال أسبوعين.

ويقول نيلز براتلي المحرر المالي لصحيفة "الجارديان": "إن علاقة سوناك بالأمر ليست كبيرة، فمهمة مكافحة التضخم تعود في المقام الأول إلى بنك إنجلترا. كما لعبت أسعار الطاقة الدولية دورًا كبيرًا. ومن المهم أيضًا أن نتذكر أن انخفاض معدل التضخم يعني أن الأسعار ترتفع بشكل أبطأ، ولا تنخفض ومع تباطؤ نمو الأجور، فإن ذلك لم يترجم بعد إلى أرباح كبيرة للناخبين".

ويضيف نيلز: "نتوقع هذا العام أن ينخفض ​​​​المعدل إلى مستوى أقرب من هدف البنك البالغ 2٪ على الرغم من التحذيرات الحذرة التي أطلقها البنك المركزي.



تنمية الاقتصاد

وهذا هدف متواضع فنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% سنويا سيكون كافيا لتحقيق هذا الهدف، وهذه ليست النتيجة التي ينظر إليها أغلب الاقتصاديين باعتبارها قصة نجاح. في هذه الحالة، في حين أن الأرقام النهائية لن تكون متاحة حتى فبراير المقبل.

ويقول الخبراء جولدمان ساكس وجيه بي مورجان إنهما يتوقعان نموًا بنسبة 0.5٪ على مدار العام بأكمله. لكن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.1% في الربع الثالث وربما حدث ذلك مرة أخرى بين أكتوبر وديسمبر، وهو ما يعني أن المملكة المتحدة في حالة ركود.

وفي عام 2024، يقول مراسل الاقتصاد ريتشارد بارتينجتون: يواجه سوناك احتمال عام قاتم إلى حد ما بالنسبة للنمو الاقتصادي، حيث حذر بنك إنجلترا من أن بريطانيا لديها فرصة بنسبة 50 إلى 50 للركود هذا العام، في حين أن المتنبئ المستقل التابع للحكومة، مكتب مسؤولية الميزانية، ليس أكثر تفاؤلًا.

خفض الدين الوطني

على الرغم من ادعاءات ريشي سوناك المتكررة، فإن هذا الهدف لم يحدث. حيث بلغ الدين 88% من الناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر، مقارنة بنحو 85% في نهاية عام 2022. فكيف برر سوناك إذن ادعاءاته؟ ويقول داونينج ستريت إنها تستند إلى وعد بأن صافي الدين سينخفض ​​كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام الأخير من التوقعات الخمسية، في 2027-2028.

ولم يبد أديتيا تشاكرابورتي، كبير المعلقين الاقتصاديين، إعجابه بهذا الأمر، ولديه صورة مفيدة يحتاج إلى شرحها. يكتب: "تحليل صافي ديون القطاع العام يمكن أن يكون ثقيلا بعض الشيء في الأسبوع الأول من شهر يناير، لذا اسمحوا لي أن اربط هذا السؤال بشيء أكثر موسمية إلى حد ما". "إذا أخبرك شخص ما أنه سيفقد بالتأكيد طنًا من الوزن خلال عام وسيفعل ذلك كله في شهر ديسمبر، فقد تقوم بعمل حساب ضخم (أو أيًا كان الشباب) تفعل للدلالة على الشك في هذه الأيام). ولكن هذه هي الطريقة التي يخطط بها ريشي سوناك للوفاء بهذا التعهد.

ووفقًا للتوقعات سيستمر الدين في الارتفاع حتى أبريل 2028. لكن اهدأ ومن المؤكد أن سوناك وجيريمي هانت سيبدآن في خفض الإنفاق بعد ذلك.

إسقاط قوائم الانتظار

لم يحدث ذلك، فقد ارتفعت قائمة الانتظار من 7.2 مليون عندما ألقى سوناك خطابه إلى 7.7 مليون في أكتوبر، وهي أحدث الأرقام المتاحة.

وكتب أندرو جريجوري، محرر الصحة في صحيفة "الجارديان": "سعى سوناك إلى إلقاء اللوم على الإضرابات العمالية المستمرة لفشله في خفض قوائم الانتظار". "قد يتعاطف بعض الجمهور مع هذه الحجة. ومع ذلك، يُظهر التحليل الذي أجرته مؤسسة الصحة، وهي مؤسسة فكرية مستقلة، أن إضرابات الأطباء أدت حتى الآن إلى إطالة قائمة الانتظار بنحو 210 آلاف. وحتى بدون 210.000، فإن العدد سيظل في ارتفاع.

وتوقع التحليل نفسه أن يصل عدد المرضى على قوائم الانتظار إلى 8 ملايين بحلول هذا الصيف، ويقول أندرو: “يبدو احتمال انخفاض قائمة الانتظار إلى أقل من 7.2 مليون قبل الانتخابات المقبلة غير مرجح”.

"أوقفوا القوارب"

بعد أن وعد بـ "إيقاف القوارب"، قال سوناك إنه "سيصدر قوانين جديدة لإيقاف القوارب الصغيرة"، وهو التزام أخف بكثير. منذ ذلك الحين، اتجه سوناك نحو الإصدار الأبسط والأصعب.

هناك ارتباك بشأن الموعد النهائي. حيث قال وزير الداخلية جيمس كليفرلي لـ LBC إن هدفه "الواضح" هو "خفض العدد إلى الصفر" بحلول نهاية عام 2024. لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء قال بعد ذلك إن سوناك "لن يحدد موعدا نهائيا".

فكيف تسير الأمور؟، انخفض عدد الأشخاص العابرين بنسبة 36% مقارنة بالعام السابق، من 45774 إلى 29437، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2022 لتسريع عودة طالبي اللجوء من ألبانيا. لكن نقابة مسؤولي قوة الحدود تتوقع ارتفاعهم مرة أخرى في عام 2024.

وتقول ديان تايلور، التي تغطي قضايا اللجوء لصحيفة الجارديان: "على الرغم من احتجاجات كليفرلي على عكس ذلك، لعب الطقس الرديء دورًا مهمًا في الحد من عمليات العبور" ويوم الثلاثاء، أبلغت المنظمات غير الحكومية العاملة في مخيمات المهاجرين في شمال فرنسا عن أنها مليئة بالأشخاص الذين ينتظرون عبور القناة".

وتشير ديان، "إن وسيلة التحايل "أوقفوا القوارب" لن تنجح لأن الحكومة تستهدف عرضًا بدلًا من معالجة سبب المشكلة".