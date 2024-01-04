ألسن عين شمس تكرم "كورال الكلية" بعد فوزه بجائزة مهرجان الاكتفاء الذاتي

كرمت الدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن بجامعة عين شمس، الطلاب المتميزين في مهرجان الإكتفاء الذاتي للموسيقى والكورال للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور ناصر عبد العال، وكيل الكلية للتعليم والطلاب، وتم منح فريق الكورال بالكلية الجائزة الأولى على مستوى الجامعة في مسابقة الغناء الجماعي.

أشادت رشاد، بأهمية الأنشطة الطلابية في تطوير مهارات الطلاب مؤكدة التزام الجامعة بدعم المواهب الطلابية وتعزيز الجوانب الفنية لديهم.

وأضافت أن الجامعة توفر الدعم اللازم لإعداد الطلاب للمنافسة في سوق العمل بمهارات فنية وأكاديمية متميزة، مما يعكسه تصنيف الجامعة الدولي والإحصاءات المستمرة.

واختتمت رشاد الحفل بتوزيع شهادات التقدير على أعضاء فريق الكورال الفائز، بحضور الدكتور عبد العال وممثلين عن إدارة رعاية الشباب بالكلية.