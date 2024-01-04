منافسة شرسة بين كلوب وإيمرى على جائزة الأفضل في "البريميرليج"

أعلنت رابطة المحترفين بالدوري الإنجليزي الممتاز، قائمة المدربين المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في "البريميرليج"، عن شهر ديسمبر الماضي.

واحتل الألماني يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، رأس القائمة بعد أن قاد فريقه لتحقيق 4 انتصارات خلال الشهر الماضي، مقابل تعادلين دون هزيمة واحتفاظه بصدارة "البريميرليج".

كما دخل الاسكتلندي ديفيد مويس المدير الفنى لفريق وست هام يونايتد، القائمة بعد أن قاد فريقه لتحقيق 4 انتصارات من مبارياته الست، بعد الفوز على توتنهام ومانشستر يونايتد وآرسنال، لينهى عام 2023 في المركز السادس من ترتيب البريميرليج.

وضمت القائمة المدرب الإسباني أندوني أريولا، المدير الفنى لفريق بورنموث، بعد ان حقق الفوز تحت قيادته 4 مباريات خلال الشهر، كان أبرزها الفوز على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد".

بينما جاء الأقوى لنيل اللقب هو أوناى إيمرى المدير الفنى لفريق أستون فيلا، الذي يعد المرشح الأقوى لنيل الجائزة، بعدما قاد فريقه خلال الشهر الماضي للفوز على مانشستر سيتي وآرسنال وإسقاطهما من القمة.