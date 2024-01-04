العربية: مشاورات أوروبية الأسبوع المقبل لتشكيل مهمة بحرية في البحر الأحمر

ذكرت فضائية "العربية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيجري مشاورات الأسبوع المقبل لتشكيل مهمة بحرية في البحر الأحمر.

يأتي ذلك في ظل استمرار قوات الحوثي في استهداف السفن المارة بالبحر الأحمر، ما أسفر عن تكوين الولايات المتحدة تحالف دولي مكون من 39 دولة لحماية الملاحة في البحر الأحمر، حيث اضطرت عدد من شركات الشحن العالمية لتحويل مساراتها إلى رأس الرجاء الصالح بعيدا عن مسار البحر الأحمر وقناة السويس.

وتسبب تحويل شركات الشحن البحرية في طول مدة الرحلات البحرية وارتفاع أسعار الشحن 173% بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية اليوم الخميس.

وكشفت قناة "إن بي سي" الأمريكية نقلا عن مسئولين أمريكيين أن البيت الأبيض لم يوافق حتى الآن على أي خيارات عسكرية أعدها الجيش الأمريكي ضد ميلشيات الحوثي في اليمن.