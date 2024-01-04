تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الخميس

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس ، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 5.4 مليار جنيه، مدفوع بمبيعات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام نحو 1.746 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 25,350.28 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستوى 10,793.65 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 0.38%، ليغلق عند مستوى 4,728.9 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.5% ليغلق عند 30,667 نقطة..

بينما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 5,678.02 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.1%، ليغلق عند مستوى 8,151.9 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 286.7 مليون جنيه، و25.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 312.4 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 3.4 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على مليار سهم، من خلال 128.7 ألف صفقة منفذة.