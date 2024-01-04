الإمارات تعلن قائمة المنتخب لنهائيات كأس آسيا

أعلن البرتغالي باولو بينتو المدير الفنى للمنتخب الإماراتى، اليوم الخميس، قائمة فريقه المستدعاة لنهائيات كأس أمم آسيا، التي تقام في الفترة من 12 يناير الجارى وحتى 10 فبراير المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة.



وجاءت قائمة المنتخب الإماراتى كالتالى:

حراس المرمى: خالد عيسى، علي خصيف، خالد توحيد.

خط الدفاع: خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس، بدر ناصر.

خط الوسط: علي سالمين، يحيي نادر، محمد عباس، ماجد راشد، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو ليما، علي صالح.

خط الهجوم: سلطان عادل، علي مبخوت، كايو كانيدو.

ومن المفترض ان يتوجه المنتخب الإماراتي إلى الدوحة يوم الإثنين المقبل.

وسيخوض المنتخب الاماراتي مباراة ودية ضد منتخب عمان السبت المقبل على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في إمارة أبوظبي.

ويخوض المنتخب الإماراتي النهائيات ضمن المجموعة الثالثة التى تضم منتخبات إيران، فلسطين وهونج كونج.

