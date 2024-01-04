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الخميس 04 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

هل يوجه الجيش الأمريكي ضربة عسكرية ضد الحوثيين في اليمن؟

الملاحة في البحر
الملاحة في البحر الأحمر
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، عن خيارات البيت الأبيض بشأن توجيه ضربة عسكرية إلى ميليشيات الحوثي في اليمن.

وأوضحت "إن بي سي" نقلا عن مسئولين أمريكيين أن البيت الأبيض لم يوافق حتى الآن على أي خيارات عسكرية أعدها الجيش الأمريكي ضد ميلشيات الحوثي في اليمن.

يأتي ذلك في ظل استمرار قوات الحوثي في استهداف السفن المارة بالبحر الأحمر، ما أسفر عن تكوين الولايات المتحدة تحالف دولي مكون من 39 دولة لحماية الملاحة في البحر الأحمر، حيث اضطرت عدد من شركات الشحن العالمية لتحويل مساراتها إلى رأس الرجاء الصالح بعيدا عن مسار البحر الأحمر وقناة السويس.

وتسبب تحويل شركات الشحن البحرية في طول مدة الرحلات البحرية وارتفاع أسعار الشحن 173% بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية اليوم الخميس.  

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