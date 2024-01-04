ads
الخميس 04 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سحل طالبة وسرقة عقدها الذهبي أمام سنتر تعليمي بأكتوبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يجرى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة التعدي علي طالبة بالضرب وسحلها وسط الشارع وسرقة عقدها الذهبي من قبل 4 أشخاص أمام سنتر تعليمي بالحي السابع بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

تلقر المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من والد طالبة يفيد بتعرض ابنته "رودينا" للضرب علي يد 4 بلطجية أمام سنتر تعليمي وسرقة عقدها الذهبي بالحي السابع بدائرة القسم، وانتقل فريق من البحث الجنائي إلى محل البلاغ 

وجرى فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة كما تم الاستماع إلى أقوال المجني عليها. 

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط الجناة وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 13198 جنح أول أكتوبر وجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

ضباط الإدارة العامة مباحث الجيزة التعدي علي طالبة سرقة سنتر تعليمي الجيزة