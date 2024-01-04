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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليفاندوفسكي يقود التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام لاس بالماس

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
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يحل فريق برشلونة فى تمام العاشرة والنصف من مساء اليوم الخميس، ضيفاً ثقيلاً على نظيره لاس بالماس، وذلك على ملعب "دي جران كاناريا"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر الدورى الإسبانى لكرة القدم "الليجا".

وجاء التشكيل المتوقع لفريق برشلونة كالتالى:
حراسة المرمى: إينياكي بينيا.
خط الدفاع: بالدي، أراوخو، كوندي، كانسيلو.
خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، سيرجي روبرتو.
خط الهجوم: جواو فيليكس، رافينيا، ليفاندوفسكي.

ويسعى فريق برشلونة للانفراد بالمركز الثالث الذي يسيطر عليه اتلتيكو مدريد بفارق الأهداف، والاقتراب أكثر من الصدارة وتقليص فارق النقاط بينه وبين جيرونا الوصيف وريال مدريد المتصدر.
ويعاني برشلونة من أزمات مع قانون اللعب المالي النظيف، لذلك يواجه مشاكل في تسجيل اللاعبين الجدد في قائمته برابطة الليجا، مما أثر بالسلب على نتائج الفريق الكتالوني خلال مشواره هذا الموسم حتى الآن.
ويحتل فريق برشلونة المركز الرابع برصيد 38 نقطة، بالتساوى مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، بينما يحتل فريق العاشر برصيد 25 نقطة.

 

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