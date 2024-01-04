حي العامرية بالإسكندرية يتابع أعمال القافلة الطبية بمركز طبي عبد القادر

تابع حي العامرية أول بمحافظة الإسكندرية، اليوم، استكمال أعمال القافلة الطبية بمركز طبي عبد القادر، بناء على تعليمات السيد موسى رئيس حي العامرية أول وتحت إشراف دعاء مصطفي قطب سكرتير عام الحي.

وأضاف خلال البيان الصادر عنها اليوم، أن القافلة شملت تخصصات ( باطنة_ أسنان _ تنظيم أسرة _ أطفال _ عظام _ جراحة_ جلدية_ نسا_ رمد) والكشف المبكر عن الضغط و السكر.

وأشار إلى أنه تم الكشف على جميع الأهالي الذين توجهوا إلى مقر القافلة كما تم إحالة الحالات التي تتطلب رعاية إلى المستشفيات للفحص والمتابعة و تم صرف العلاج بالمجان .

وتابع أنه تم إلقاء العديد من الندوات التوعوية من قبل مسئول الإعلام بمنطقة العامرية الطبية.