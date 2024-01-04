العراق يحمل التحالف الدولي مسؤولية الهجوم على الحشد الشعبي في بغداد

أعلنت رئاسة الوزراء العراقية اليوم الخميس، أن القوات المسلحة تحمل التحالف الدولي مسؤولية الهجوم الذي استهدف مقر الحشد الشعبي في العاصمة بغداد.

وأكدت الحكومة العراقية أن استهداف أحد المقار الأمنية في بغداد بطائرة مسيرة بدون طيار اعتداء سافر على السيادة، لافتة إلى أن استهداف مقر أمني في بغداد حادث مرفوض جملة وتفصيلا، بحسب ما أوردته فضائية العربية.

وقالت رئاسة الوزراء العراقية إن استهداف المقرات الأمنية يقوض جميع التفاهمات مع التحالف الدولي.

يذكر أن مقر الحشد الشعبي في شارع فلسطين بالعاصمة العراقية بغداد تعرض لهجوم في وقت سابق من اليوم الخميس أسفر عن مقتل قياديين في الحشد الشعبي الموالي لإيران.

