وزير الري: تطوير البحيرات الشمالية لتنمية الثروة السمكية وتأمين فرص العمل

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مجهودات تطوير البحيرات الشمالية والتى تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة تهدف لتحسين نوعية المياه بالبحيرات ، الأمر الذي ينعكس على تنمية الثروة السمكية بها وتأمين فرص العمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم .

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري،اليوم الخميس، لمتابعة موقف مجهودات تطوير البحيرات الشمالية للحفاظ على الإتزان المائى والبيئى لهذه البحيرات .

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع موقف الدراسات البحثية التي تقوم بها المعاهد المختصة التابعة للمركز القومى لبحوث المياه لمتابعة حالة الإتزان المائى ونوعية المياه للبحيرات في مصر بالتزامن مع أعمال التطوير ، موجهاً بإعداد قاعدة بيانات مجمعة لكافة هذه الدراسات .

كما وجه الدكتور سويلم بقيام هيئة حماية الشواطئ بدراسة إمكانية إكتساب مساحات جديدة من الأراضي من خلال إستغلال الحمايات الحالية والمستقبلية ، مع إستمرار الهيئة في متابعة أعمال الحماية والتكريك الجارية للبواغيز المغذية للبحيرات الشمالية لضمان الحفاظ عليها مفتوحة بشكل دائم بما يسمح بإستمرار حركة تبادل وتجديد المياه بين البحر المتوسط والبحيرات .

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى ممثلة في هيئة حماية الشواطئ سبق لها تنفيذ عملية حماية وتكريك بوغازي الجميل ١ و ٢ وبوغاز الصفارة المغذين لبحيرة المنزلة ، وتطهير القنوات الشعاعية بالبحيرة ، وتنفيذ حائط بحري لحماية منطقة شرق حائط عزبة البرج بطوال أبو الروس لحماية المزارع السمكية بالمنطقة .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور شريف المحمدى رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، والمهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ ، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والمهندس حسام طاهر رئيس قطاع حماية نهر النيل وفرعيه ، والدكتور سامى سعد مدير معهد بحوث الهيدروليكا ، والدكتور أيمن السعدى مدير معهد بحوث النيل ، والدكتور محمد شعبان مدير معهد بحوث الصرف ، والدكتور أحمد مصطفى مدير معهد بحوث الشواطئ ، والمهندس محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة حماية الشواطئ ، والمهندسة سلوى عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر الأحمر بهيئة حماية الشواطئ ، والمهندس محمد الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر المتوسط بهيئة حماية الشواطئ ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والمهندس أحمد عبد العزيز معاون الوزير لشئون الرى ، والمهندس محمد صبري بالمكتب الفني للسيد الوزير .