بعد حرب تخطت الـ80 يومًا.. نستعرض جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المراكز والمنشآت الثقافية

تواصل “البوابة نيوز” رصد جرائم الكيان الصهيوني الغاشم على المراكز والمنشآت الثقافية فى قطاع غزة، بعد 80 يومًا من الحرب، وذلك حسبما ذكرت وزارة الثقافة الفلسطينية فى تقرير لها، نستعرضها فى السطور التالية:

اغتيال وقتل الفنانين والكتاب واعتقال البعض بناء على أعمالهم الفنية ومحتواهم.

الاستيطان والتهويد وخاصة في المواقع الأثرية والبلدات القديمة في القدس ونابلس والخليل وسبستية.

تدمير المباني والمتاحف التاريخية والأثرية.

تدمير الساحات التشغيلية والنصب التذكارية والأعمال الفنية في الساحات العامة والجداريات الفنية.

سرقة الآثار والنتائج الأثرية في القدس ونابلس والخليل وغزة خلال الحرب المستمرة.

هدم المؤسسات الثقافية والمسارح والمطبوعات والمعارض الفنية والمكتبات ودور النشر ومراكز الأرشيف.

إغلاق المؤسسات الثقافية والكيانات العاملة في القطاع الثقافي بالقدس.

منع الأنشطة الثقافية في القدس

الحرمان من القدرة على السفر للمشاركة في الفعاليات الثقافية داخل فلسطين ومنع العديد من الفنانين والكتاب من السفر للمشاركة في فعاليات ثقافية أجنبية.

ومن جانبها أعربت وزارة الثقافة عن قلقها من سرقة المواقع الأثرية والآثار القديمة من قبل جنود الاحتلال الصهيونى، او لصوص الآثار.

ووجهت وزارة الثقافة الدعوة لمنظمة اليونسكو والصليب الأحمر إلى إنشاء لجنة دولية للتحقيق في هذه القطع الأثرية والمواقع الأثرية والمتاحف.