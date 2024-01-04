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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

العراق يحمل قوات التحالف الدولي مسؤولية مقتل علي أبو سجاد

مقر الحشد الشعبي
مقر الحشد الشعبي ببغداد
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حملت رئاسة الوزراء العراقية، قوات التحالف الدولي مسؤولية الهجوم الذي وصفته بغير المبرر على جهة أمنية عراقية.

وأضافت خلال نبأ عاجل نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الجهة الأمنية تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل القائد العام للقوات السملحة.

جدير بالذكر أنه تم إعلان مقتل أبو تقوى الساعدي آمر اللواء الثاني عشر ومسؤول الدعم اللوجستي بالحركة علي أبو سجاد التابعة للحشد الشعبي.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، بارتفاع حصيلة ضحايا استهداف مقر للحشد الشعبي شرق العاصمة بغداد إلى 4 قتلى و11 مصابًا.

وأكد مصدر أمني عراقي، أن الطائرات الأمريكية التي استهدفت مقر الحشد الشعبي انطلقت من قاعدة التاجي الجوية شمال العاصمة بغداد.

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