فرقة أسيوط للموسيقى العربية تقدم حفلا فنيا ضمن احتفالات العام الجديد

نظم قصر ثقافة أسيوط على مسرح القصر حفلا فنيا لفرقة أسيوط للموسيقى الموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني وبإشراف الفنان عمرو عبد المحسن مدير الفرق الفنية، وذلك ضمن سلسلة الانشطة التي يقدمها الفرع مع بداية العام الجديد.

تغنت الفرقة خلال الحفل بعدد من أغاني الطرب الأصيل منها "الطير المسافر" و"يا مسهرني "و "من حبي فيك يا جاري" و "الحلوة داير شباكها" تحت إشراف الفنان مايكل يعقوب مدير مسرح قصر ثقافة أسيوط.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الأستاذ ضياء مكاوي من خلال فرع ثقافة أسيوط.

417004339_708382028065260_1656081456502932976_n

417112387_708381394731990_1473704861145321598_n