برشلونة يبحث عن تقليص فارق الصدارة وبالماس يسعى للاقتراب

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة والنصف من مساء اليوم الخميس، نحو ملعب " دي جران كاناريا"، حيث يحل فريق برشلونة ضيفاً ثقيلاً على نظيره لاس بالماس، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر الدورى الإسبانى لكرة القدم "الليجا".

ويسعى فريق برشلونة للانفراد بالمركز الثالث الذي يسيطر عليه اتلتيكو مدريد بفارق الأهداف، والاقتراب أكثر من الصدارة وتقليص فارق النقاط بينه وبين جيرونا الوصيف وريال مدريد المتصدر.

ويعاني برشلونة من أزمات مع قانون اللعب المالي النظيف، لذلك يواجه مشاكل في تسجيل اللاعبين الجدد في قائمته برابطة الليجا، مما أثر بالسلب على نتائج الفريق الكتالوني خلال مشواره هذا الموسم حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق لاس بالماس لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد النتائج السلبية التى حققها فى آخر جولتين "تعادل وهزيمة"، وتعديل ترتيبه فى جدول "الليجا".

ويحتل فريق برشلونة المركز الرابع برصيد 38 نقطة، بالتساوى مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، بينما يحتل فريق العاشر برصيد 25 نقطة.