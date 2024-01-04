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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تنفيذ 1300 كم.. استمرار أعمال تبطين ترعة جزيرة شبشير بالمنوفية (صور)

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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تواصلت اليوم الخميس، أعمال تبطين الترع بقرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفيه  ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تابع عبد الستار بدر رئيس الوحدة القروية بزاوية الناعورة أعمال تبطين ترعة جزيرة شبشير بنادر بإجمالي طول ٢٤٠٠ كم، حيث تم الانتهاء من أعمال تبطين ١٣٠٠ كم تقريباً.

وأكد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء على المتابعة المستمرة لأعمال التبطين، والتنبيه على المقاولين بتجنيب الأحجار لعدم إعاقة الحركة المرورية بالطرق.

يأتي ذلك ضمن جهود الدولة للتقليل من كميات المياه المهدرة وتحقيق العدل المائي بين جميع المستفيدين من الترع، ومنع انتشار الأمراض والأوبئة، والقضاء على الحشرات، والقوارض، إلى جانب تحسين المظهر العام لتلك الترع.

 

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المبادرة الرئاسية حياة كريمة انتشار الأمراض والأوبئة تبطين الترع زاوية الناعورة محافظة المنوفية