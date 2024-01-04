بعد قصف مقر الحشد الشعبي.. اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي

يعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي برئاسة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اجتماعًا طارئًا ،اليوم الخميس؛ للوقوف على ملابسات قصف مقر للحشد الشعبي في العاصمة بغداد، وذلك حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية".

وكشفت الشرطة العراقية، أن مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي اللواء 12 حركة "النجباء"، الكائن في محيط كلية الشرطة العراقية شرق بغداد، تعرض إلى قصف جوي بطائرة مسيّرة مجهولة.

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام عراقية، ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف مقر للحشد الشعبي شرق العاصمة بغداد إلى 4 قتلى و11 مصابًا.

وأكد مصدر أمني عراقي، أن الطائرات الأمريكية التي استهدفت مقر الحشد الشعبي انطلقت من قاعدة التاجي الجوية شمال العاصمة بغداد.