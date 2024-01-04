وكيل صحة المنوفية: توقيع الكشف الطبى على 10 آلاف مواطن خلال ديسمبر الماضى

قالت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، إنه تم تنفيذ (7) قوافل علاجية مجانية بعدد من مراكز ومدن المحافظة وتضم " السادات ، منوف ، تلا ، الشهداء ، أشمون" خلال شهر ديسمبر 2023 الماضي ، وتوقيع الكشف الطبي المجانى على (10336) مواطن من أهالى المحافظة بقري السلام ، زاوية رزين ، بهناى ، بشتامى ، كفر داود ، كفر ربيع ، ساقية المنقدى .

جاء ذلك من خلال فرق طبية متخصصة لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالى انطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع ، مؤكده على أننا مستمرون فى تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية بمختلف أرجاء المحافظة بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والتى من شأنها تخفيف العبء عن كاهل الأسر وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم .



واشارت خضر، إلى أنه تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد( 1634 ) حالة وتقديم خدمات الأشعة لعدد (188) حالة و متابعة (734) حالة من مرضي الضغط والسكر وصرف العلاج اللازم لهم، فضلا عن تحويل (109) حالة لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية وتنفيذ (70 ) ندوة تثقيفية على هامش القوافل الطبية لتقديم التوعية الصحية لأهالينا.

وأضافت مدير مديرية الصحة بالمحافظة، أن القوافل ضمت (11) عيادة تخصصية" (2) عيادة باطنة ، (2) عيادة أطفال ، جراحة ، جلدية ، نساء وتوليد ، تنظيم اسرة ، أنف وأذن وحنجرة ، أسنان ، رمد " فضلا عن معمل للتحاليل الطبية وجهاز للأشعة وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضي.

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