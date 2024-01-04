تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا للوزراء فى الكويت

أفادت قناة القاهرة الاخبارية نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم الخميس، بصدور أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور "محمد صباح السالم الصباح" رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وعقد أمير الكويت خلال الأيام القليلة الماضية، عدة مشاورات مع رئيس مجلس الأمة الكويتي الحالي أحمد السعدون، وعدد من رؤساء مجلس الوزراء الكويتي السابقين، وذلك في إطار التباحث لتشكيل الحكومة الجديدة لدولة الكويت.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح، تقدم لأمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح بخطاب استقالة الحكومة، عقب تأدية الأمير اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي يوم الأربعاء قبل الماضي، حيث تم تكليف الحكومة بتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة.