الدورى الإسباني.. أتلتيك بيلباو يسعى لاستغلال الصحوه أمام إشبيلية المتعثر

يستضيف ملعب " رامون سانشيز بيزخوان"، المواجهة المرتقبة بين فريق أتلتيك بيلباو، الذي يحل ضيفاً على نظيره إشبيلية، وذلك في تمام الثامنة والربع من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري الإسبانى "الليجا".



ويسعى ايرنيستو فالفيردي المدير الفنى لفريق أتلتيك بيلباو، لاستغلال صحوة فريق فى تحقيق النتائج الإيجابية فى آخر 8 جولات متتالية، حقق الفوز فى 5 منها وكان التعادل حاضر فى 4 مباريات، ومشاركة برشلونة فى المركز والنقاط.



وعلى الجانب الآخر، يبحث أصحاب الأرض والجمهور، للابتعاد عن عنق الزجاجة ودائرة الهبوط التى قد يقع فيها، بعدما فشل فى تحقيق انتصار في اخر 10 جولات سوى فى جولة وحيدة فقط.

ويحتل فريق أتلتيك بيلباو المركز الـخامس برصيد 35 نقطة، بينما يحتل فريق إشبيلية المركز الـ 16 برصيد 16 نقطة.