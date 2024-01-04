طفرة في الصادرات الزراعية تجاوزت 7 ملايين طن وعلى رأسها الموالح والبطاطس.. الحجر الزراعي: محطات التصدير تستقبل الشحنات لفحصها.. وبلابل: تجهيز 12 ألف طن بطاطس تمهيدا لتصديرها

حققت الصادرات الزراعية المصرية طفرة غير مسبوقة خلال عام 2023 حيث تجاوزت 7 ملايين طن، وهو رقم لم يتحقق من قبل في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، وتغزو المنتجات الزراعية المصرية الأسواق العالمية بالعديد من الأصناف على رأسها الموالح التي نمت قيمة صادراتها بمقدار 20%، بإجمالي 987 مليون دولار، لتشكل 27% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، تليها فى المركز الثانى البطاطس الطازجة والتي بلغت قيمة صادراتها 381 مليون دولار لتشكل 10.6% من قيمة الصادرات الزراعية المصرية.

وبدأ منذ أيام موسم تصدير الموالح للخارج حيث بدأت محطات التصدير في استقبال شحنات البرتقال المصري لفحصها تحت إشراف الحجر الزراعي.

وقال الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري، أنه يتم استلام خام البرتقال والفحص في محطات التعبئة المعتمدة والمكودة من الحجر الزراعي المصري على أن يسمح بدخول الشحنات المعدة للتصدير الي الدوائر الجمركية بداية من 5 /12 /2023 ، مشيرا إلى انه يلتزم المصدرون ومحطات التعبئة بالتواصل مع إدارة خدمة المصدرين لطلب تكليف لجان الحجر الزراعي للإشراف على استلام وفرز وتعبئة الموالح.

كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتصدير من مزارع معتمدة ومكودة من الحجر الزراعي مع ضرورة عدم نقل الخام الي محطات التعبئة الا عقب اصدار مستندات التخصيم المعتمدة من الحجر الزراعي وتوضيح اسم وكود المزرعة وغيرها من البيانات الضرورية اللازمة لنظام التتبع .

وأشار موسى، إلى أن التعليمات الصادرة لمفتشي الحجر الزراعي هي ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة بكل دقة وكذلك مراعاة كافة اشتراطات الدول المستوردة .

وأوضح رئيس الحجر الزراعي، أن مصر أصبحت المصدر الأول في العالم للبرتقال من ناحية الكمية على مدار الثلاثة أعوام السابقة علي التوالي، حيث تجاوزت ال 2 مليون طن للموسم التصديري 2022 /2023 وعليه يعكف الحجر الزراعي المصري علي استمرار تدفق حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج واستمرار فتح الأسواق الجديدة.

وفي سياق آخر كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، ان تم اعداد وتجهيز١٢ الف و٥٩٠ طن، بإجمالي ٤٣٣ عينة، تمهيدا لتصديرها للخارج، من بينها ١١ الف و٧٢٠ طن كمية تم فحصها خلال شهر ديسمبر، باجمالي عدد عينات 398 عينة.

وأضافت، أنه بالنسبة لعينات الفحص الظاهري (عمر 75 يوما من الزراعة ) لموسم 2023 /2024، بلغ إجمالي العينات التي تم فحصها 2469 عينة، من بينها 717 عينة، تم فحصها خلال شهر ديسمبر.

واوضحت بلابل، انه فيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، يتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، فضلا عن مراجعة البيانات المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد وإستقبال البيانات ، مشيرة إلى أنه يتم إصدار تقارير ومؤشرات أداء لأعمال مهندسي المناطق الخالية، كذلك تم الانتهاء من تحميل 50 صورة فضائية خلال شهر ديسمبر بما يعادل 263,500 كم مربع لمتابعة التغيرات داخل المناطق الخالية لتعديل خرائط كتاب المناطق الخالية ليصبح إجمالي عدد الصور الفضائية 805 بإجمالي مساحة (1,191,500 كم مربع) لموسم 2023/ 2024.

واضافت بلابل، أنه تم إدخال بيانات زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2023 /2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (19 حوشه, 128 جهاز) ليصبح عدد الأجهزة لزراعات العروة الشتوية (28 حوشه, 860 جهاز) بمساحة 72 ألف فدان، كذلك إدخال بيانات زراعات العروة الصيفية لموسم2023 /2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (26 جهاز) بمساحة 2000 فدان.

وأشارت بلابل، إلى استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لزراعات العروة الشتوية للموسم الجديد 2023/2024 عن طريق عمل تحليلات: ملوحة التربة لجميع البيفوتات التى سيتم زراعتها خلال الموسم، والكلوروفيل والمحتوى المائي للمجموع الخضري لمعرفة صحة النبات وتأثير ذلك على انتاجية المحصول.