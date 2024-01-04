«الأرصاد»: استقرار الطقس من اليوم حتى منتصف الأسبوع المقبل

الخميس 04/يناير/2024 - 12:04 م

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد شهدت استقرارا كبيرا في الأحوال الجوية بمعظم الأنحاء، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار اليوم الخميس، حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل، لافتةً إلى وجود فرص لسقوط أمطار على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري بين الخفيفة إلى المتوسطة ستزيد عن أمس، وذلك على فترات متقطعة من اليوم ولن تكون مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة الجوية.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: "ستزداد فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار في معظم المحافظات عدا بعض المناطق الساحلية".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «نتأثر اليوم تحديدا بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط».





