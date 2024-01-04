"ضربه ببلطة على رأسه".. النيابة تبدأ التحقيق مع عامل تخلص بالدقهلية

بدأت نيابة بلقاس فى محافظة الدقهلية التحقيق مع المتهم بنقل والده المسن برية 22 النقعة التابعة لمنطقة الحفير بمركز الستامونى حيث قام بضربه بـ "بلطة" على رأسه أدت إلى وفاته فى الحال وذلك نتيجة مشاداه بينهم فى مكان عمل الأب والذى يعمل خفير خصوصى على أحد الأراضى الزراعية بالمنطقة.

وقررت النيابة العامه انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة كما كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها وسماع اقوال الشهود .

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني بمصرع شخص مسن بعد تعدي نجله عليه بالضرب على رأسه بـ "بلطه" مما أدى إلى مصرعه فى الحال بقرية 22 النقعة التابعة للمركز.

وبإنتقال ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى عبدالعزيز حامد عبدالرحيم 65 عامًا فلاح وأن وراء الواقعة نجله ويدعى صالح 20عاما حيث قام بالتعدى عليه بضربه على رأسه بـ "بلطه" عقب مشاهدته بينهم وقيامه بالمرور على أقاربه وأخبارهم بقتله لوالده .

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم والأداة المستخدمه فى الجريمة وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بإنتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.