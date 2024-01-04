تأجيل محاكمة عامل أشار بإيحاءات جنسية لطفلتين في القطامية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس ،بتأجيل محاكمة عاطل بنهمة تلميحات وايحاءات جنسية لطفلتين في القطامية لجلسة 6 يناير .

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر الاحمداوي و عضوية المستشارين وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

وأحالت نيابة القاهرة الجديدة عاطل بتهمة وقوفه عاريا بشرفة مسكنه واصدارتلميحات وايحاءات جنسية لطفلتين في القطامية الي محكمة الجنايات وتبيَّن من خلال الأوراق أن المتهم هو "محمد . م "، عامل وكشفت التحقيقات أنه في يوم 27 / 01 / 2023 بدائرة قسم القطامية محافظة القاهرة تعرض للمجني عليهما الطفلتين "لارا.م" ،و "ريتاج .ع" في مكان عام مطروق بتلميحات وايحاءات جنسية واباحية بالقول والاشارة بأن وقف عاري الجسد بالشرفة الخاصة بمسكنه ممسكا عضوه الذكري بيده بقصد الحصول علي منفعه جنسية منهما.



