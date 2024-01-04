جولات لتعليم الجيزة لمتابعة الانضباط وامتحانات التربية العسكرية

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، امتحانات مادة التربية العسكرية للمرحلة الثانوية بمدرسه الأورمان الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة الدقي التعليمية.

وحضر الجميع الاختبار النظري في مادة التربية العسكرية للصف الثاني الثانوي، ودار حوارحول آراء الطلاب في الامتحانات والمشكلات التي قد تواجههم ومدى استفادتهم من مادة التربية العسكرية.

وأكد سلومة على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان وضرورة اتباع القرار الوزاري رقم 205 الخاص بأعمال الامتحانات داخل اللجان.

كما أكد ضرورة التزام الطلبة بالحضور بالزي العسكرى وقدم الشكر والتقدير للجميع على جهودهم المبذولة في توفير الأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات.