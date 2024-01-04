إصدار كتاب جديد يتناول حياة الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي

صدر حديثا عن المجلس الأعلى للثقافة كتاب جديد تحت عنوان "نهار بين ليلين"، إعداد وتقديم إبراهيم خطاب.

يتناول الكتاب عالم الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، الإنسان والشاعر والفيلسوف والصحفى والمسلم والمتدين والمثقف وصاحب المواقف النبيلة والجريئة، والفلاح البسيط العادى، "ابن البلد" بشهامته ونبله وحسن مقصده فى دفاعه عن وطنه وأبناء أمته، بلا فرق بين الجميع، فى دفاعه عن لغته العربية الأصيلة، فى حديثه عن تلامذته من الشعراء وحديثه عن آبائه ورفاقه من رواد حركة الشعر قديمًا وحديثًا، فى حديثه عن الظلم والظلمة فى كل مكان وليس في مصر أو أمته العربية وحدها، فى دفاعه عن شرف الكلمة ونبلها وكرامتها والذود عنها – رغم حداثة سنه وقتذاك – أمام فحول الأدب وكبرائه ممن يمتلكون ناصية الحكم والقرار والسلطة والنفوذ وقتذاك.

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