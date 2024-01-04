تأجيل محاكمة عامل بتهمة الاتجار في الكيف

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة عامل بتهمة حيازة هيروين للاتجار والحشيش للتعاطي والسلاح الأبيض للدفاع لجلسة 6 يناير .

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

وكانت قد أحالت نيابة القاهرة الجديدة عامل بتهمة حيازة هيروين للاتجار وحشيش للتعاطي وسلاح أبيض للدفاع في القطامية إلى محكمة الجنايات وتبيَّن من خلال الأوراق أن المتهم هو "اسلام . ا "، عامل، وكشفت التحقيقات قيام المتهم بإحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بإحراز بقصدج التعاطي جوهر مخدر "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا بالإضافة أحرازه سلام أبيض "كتر" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية شهادة معاون مباحث قسم شرطة القطامية يشهد بأنه توجه إلى حيث أبلغ باتجار المتهم في المواد المخدرة فأبصره ممسكا بسيجارة مشتعلة ينبعث منها دخان كثيف اشتم منه رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته سلاح أبيض "كتر" ولفافات لجوهر الهيروين المخدر، وبمواجهته أقر باحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته والسيجارة بقصد التعاطي.